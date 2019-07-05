25歲鐵路警察李承翰前晚（3日）上自強號處理補票糾紛，遭54歲鄭姓男子刺腹身亡，引發國人哀慟，有網友在爆料公社貼出他2年多前的熱向暖警舊照，讓許多人看到都感動落淚。

網友指出，看到這張照片覺得鼻子好酸，年輕的熱血警員就這樣殞落，昨天的場景如果發生在美國，兇手早就身中好幾槍倒地了」支持台灣警察遭遇生命威脅(如對方持刀持槍或開車衝撞)時，可使用槍枝制止犯人，捍衛自己的人身安全。

「鐵路警察局高雄分局嘉義派出所」粉專在臉書貼文一樣感動許多網友「頭一次，感受到生命的脆弱；頭一次，痛恨生命的短暫；頭一次，為英勇烈士撕心裂肺地痛哭。兄弟，不再痛苦了。請您先放心的休息，前面的荊棘由我們來突破。我們將化悲憤為力量，延續您的警察魂。在此，特別感謝社會各界人士對承翰弟兄的悼念。」。

李承翰在2015年畢業後，在10月分到分駐所服務，短短2個月間迅速累積14支嘉獎，另外，2016年、2017年都有33支嘉獎的表現，2018年則是有24支嘉獎，而2019年直到7月份，也累積了14支獎勵，4年多來累計達118支嘉獎。

(中時電子報)