行政院副院長陳其邁今天下午南下主持行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議，並視察疫情熱區中西區福德祠，了解台南第一線防治作為，他肯定台南市長黃偉哲防疫動作快，強調防疫不分中央、地方和藍綠，6天給高雄市5318萬預算，台南目前也撥了2550萬，希望地方政府將錢用在刀口上。

陳其邁下午邀集疾管署、專家學者南下，2點先與台南市政府召開登革熱防治會議，了解目前防疫作為和需要中央那些協助，他接受聯訪時肯定黃偉哲防疫動作快，強調此行是特別向市府說明防疫不分地方中央、藍綠，不管預算或人力如何做整合性協調，中央都會配合。

他說，原則上，這次登革熱防治預算補助台南市2550萬，後續會視狀況再做調整，若台南在預算、人力需要中央協助，中央都會全力配合。台南市政府表示，目前台南市除了之前已編列661萬，中央也給了3300多萬，另外，地方也會自籌1000萬，總計4800多萬預算投入登革熱防治。

陳其邁強調，台灣登革熱疫情8、9月開始，9到10月進入高峰，過去歷年經費申請若動用到統籌分配款或第二預備金，通常地方政府會在5月提出，在8、9月核定預算，今年特別提早，如高雄市僅6天就核撥，比過去來得快。台南在同一波時間，也同步撥給2550萬算，希望地方政府將錢用在刀口上，不要浪費。

尤其，高峰期是在8、9、10月，提醒地方政府注意疫情防治，高雄目前撥了5318萬，高雄目前疫情還是讓人擔憂，已經發生第二波、第三波感染，希望疫情能趕快控制。至於台南疫情也不能掉以輕心。

針對高雄、台南區域聯防，他強調，防疫不分藍綠，高雄路竹、阿蓮都很靠近台南，希望雙方能充分合作，我也講過很多次，登革熱北迴歸線以南病媒蚊是埃及斑蚊為主，這個是室內瓶罐或室內積水造成，台南市已經很快速處理疫情熱區，中央也會緊盯各區各里防治落實情況。

(中時 )