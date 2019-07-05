台北市長柯文哲今天前往昆山參訪台商學校、媽祖廟、醫院等地，並與台商協會座談，多數在場台商都希望北市府可以協助台商子女教育等給予協助，昆山市台協會輔導會長李寬信直言，台商對台灣現況擔憂，不能再等4年，希望柯文哲幫台灣診斷一下，看是要進加護病房還是裝葉克膜。

柯文哲首度前往昆山與台商座談，了解台商在大陸碰的狀況及需要協助的地方，吸引近20位台商、台青代表與會，是近年來首位拜訪昆山台商的台北市長，台商也把握機會向柯訴苦，希望柯與大陸國台辦主任劉結一見面時，幫忙台商反映心聲。

李寬信指出，台灣從亞洲四小龍榜首，到現在敬陪末座，反觀大陸快速發展，台灣應學習人家建設、經濟如何推動，昆山台商一直期盼台灣有權利、能提出政策的人物或各地方縣市長來訪，關心台商在陸發展，並提供相關協助。

李寬信說，台商對於台灣政治環境整體非常憂心，台灣現況還可以等4年嗎？是不是要改變心裡有數；李話鋒一轉，柯是頂尖醫學專家，應該診斷一下台灣現況是要進加護病房或裝葉克膜，尤其是市長此行應該就感受到要來大陸不容易。

對此，柯文哲表示，大陸每年輸出前20大公司台商占9家，中美貿易戰台商首當其衝，這部分有機會會跟大陸反映；至於台商希望幫忙診斷台灣問題，柯未正面回應。

(中時 )