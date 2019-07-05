台灣女網一姊謝淑薇今晚將在溫網女單32強賽挑戰前世界球后、捷克名將普莉絲可娃（Karolina Pliskova），雙方過去交手過2次，謝淑薇取得1勝戰績，此役雖然是場硬仗，但還是有機會連續3場擊敗世界頂級好手，連續兩年闖進溫網16強賽。

謝淑薇首輪即以直落二扳倒了2018年溫網女單四強、拉脫維亞好手奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）。國際職業女子網球協會WTA官網賽後特別撰文報導，提到小薇從去年就不時締造驚奇，曾中斷了去年法國公開賽球后、羅馬尼亞前世界第一女單哈麗普（Simona Halep）的9連勝，2019年持續用「淑薇Style」上演一場場好球，例如杜拜女網賽和邁阿密公開賽，都在單打讓德國可貝兒（Angelique Kerber）、捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）、日本大坂直美及丹麥沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）等前世界球后成為手下敗將，雙打則和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）拿到了3座冠軍。

謝淑薇第二輪7比6（7比2）、6比3解決2013年溫網女單四強的比利時好手佛莉普金絲（Kirsten Flipkens），生涯第3度闖進溫網女單32強。

謝淑薇今年在杜拜公開賽8強遭遇普莉絲可娃，當時謝淑薇經過3盤苦戰後險勝，並且報了去年邁阿密公開賽32強落敗之仇。

普莉絲可娃在受訪時直言，「很不喜歡與謝淑薇一起練習，因為她的球風太過於刁鑽，而且很會打往前球，去年在這裡擊敗哈麗普，我必須掌握場上節奏，不能讓她有絲毫的反擊機會，尤其是發球局不能發生致命失誤。」

謝淑薇與史崔可娃的女雙賽首輪首輪只用了59分鐘，就以6比2、6比1擊敗德國的巴特爾（Mona Barthel）和瑞士的柯諾爾(Xenia Knoll)輕鬆晉級32強。

(中時電子報)