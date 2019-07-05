4月中旬台南市學甲區因流浪犬追車，導致摔車腦部重創的沈姓女學童，在醫院住院奮戰68天後仍回天乏術，遺體6月23日被送回家中，7月3日舉辦告別式，學校師長和同學也來送她最後一程。

沈姓女童出事後，送到佳里奇美醫院急救再轉送永康奇美醫院加護病房，病情一直沒有起色，因女童來自單親又是經濟弱勢家庭，受到各界的同情慰問與打氣，事後也引發地方對流浪犬的論戰。

沈姓女童在加護病房奮戰68天後，還是在6月23日走了，沈父於7月3日為愛女舉辦告別式，親友和鄰居哀慟不已。

(中時 )