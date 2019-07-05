流浪犬追車重摔女童 3日舉辦告別式 15:222019/07/05 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 沈姓女學童在住院68天後還是走了，遺體6月23日被送回家中，7月3日舉辦告別式。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 4月中旬台南市學甲區因流浪犬追車，導致摔車腦部重創的沈姓女學童，在醫院住院奮戰68天後仍回天乏術，遺體6月23日被送回家中，7月3日舉辦告別式，學校師長和同學也來送她最後一程。 沈姓女童出事後，送到佳里奇美醫院急救再轉送永康奇美醫院加護病房，病情一直沒有起色，因女童來自單親又是經濟弱勢家庭，受到各界的同情慰問與打氣，事後也引發地方對流浪犬的論戰。 沈姓女童在加護病房奮戰68天後，還是在6月23日走了，沈父於7月3日為愛女舉辦告別式，親友和鄰居哀慟不已。 (中時 ) #女童 #醫院 #告別式 #流浪犬 #7月 也許您會感興趣 推薦閱讀 紳漢微創機器手術 輔大醫院完成超過40例 16:342019/07/01 生活 6隻野狗獸性大發攻擊飼養場 慘死60隻土雞、土番鴨 10:512019/07/03 生活 自強號遭刺鐵警年僅25歲 網友祈盼天佑良警 23:552019/07/03 社會 同業嚇傻！這家餐廳消費滿萬送5千 16:072019/07/04 生活 美股7月4日休市 台股量縮至千億元以下 16:072019/07/04 財經 殺警嫌長期就醫2年前斷診 未被列高風險對象 16:372019/07/04 社會 台股逐洞賽-華冠投顧分析師范振鴻 16:542019/07/04 財經 炎洲現增發行4,500萬股 每股發行價11.7元 20:592019/07/04 財經 《期貨》7月台指期及電子期開高，金融期弱勢 09:092019/07/05 財經 《商情》美國國慶日，周四紐約期棉休市一日 10:002019/07/05 財經 社會熱門新聞 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 怒！勇警殉職 屁警竟PO文賀…嘉義鐵路多一個缺網轟爆 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 醫美總裁捐贈電擊槍 徐國勇的友人原來是他 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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