警政署上午已經通過將英勇殉職的鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰入祀忠烈祠，李員的父母然悲慟，但尊重當警察是兒子的職志，也已經同意入祀。令人惋惜的是，原本李員以經請好假，準備在下星期〈12日〉生日當天，帶著家人一起前往花東旅遊順便慶助25歲生日，如今只能成為遺願，至今家人連李員的的死訊都不敢告知高齡91歲的阿嬤。

警政署上午召開評審會，通過李承翰是在執行勤務其間因公殉職，通過讓其入祀忠烈祠，同時爭取最高額撫卹。家屬也已經定好在16日在嘉義殯儀館舉辦告別式，預計當天就會入祀。

鐵路警察局表示，更讓人遺憾的是，李員今年有報考三等特考考試，考試結束後有長官私下問他考得如何?他還表示覺得很順利，或許有機會升任二線一星警官，但考試8月才放榜，也希望他能順利考上，也算是完成他最大的心願。

曾經教過李員的新港藝術高中老師們也都相幫悲痛，大家的印象中都是他成績很好而且對從警相當有熱誠，曾回校替警專進行招募工作，想不到立志當人民保母的他，成了他當初的心願，卻發生這無常又遺憾的結局。

令人心痛的是，李員父母及家屬說，當初他們老來得子，就是阿嬤四處前往各廟宇求神得到的，阿嬤也非常疼這個金孫，怕他知道噩耗後會承受不了，令人聞之鼻酸。

(中時電子報)