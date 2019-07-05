台中市教育局推動私幼公共化，目前已有百家幼兒園加入，108學年度起將有超過萬名幼兒受惠。（王文吉翻攝）

台中市教育局長楊振昇（左）關心幼兒園小朋友學習情形。（王文吉翻攝）

私幼學費國家忙出！準公共化托育政策8月即將上路，為減輕育兒負擔，台中市與幼兒園簽訂契約提供平價教保服務，已有百家私立幼兒園申請自108學年度起加入準公共幼兒園，未來家長每月最多只要繳交4500元，差額由政府幫忙支付，低收、中低收入戶幼兒免費，預估有超過萬名幼兒受惠

中央8月起推行準公共化機制，由市府針對符合收費、基礎評鑑、建物安全、師資配置、課程與教學等要件，且有意願合作的私立幼兒園，簽訂契約提供平價教保服務。台中市教育局5日於台中市第一所加入準公共幼兒園的「私立熊寶寶幼兒園」舉辦聯合簽約儀式，包括教育局長楊振昇、市議員吳敏濟等均出席見證。

楊振昇表示，中央準公共化政策擴大2至4歲育兒津貼，就讀準公共幼兒園每月最多繳交不超過4500元，差額由政府幫忙家長支付；低收、中低收入戶幼兒甚至可以免費就讀，可實質減輕父母經濟負擔，期許透過公私合作，讓台中市的孩子們享有更優質平價的就學機會。

此外，考量部分幼兒園仍有意願加入，但未來得及於申請期限(2019年6月20日)前提出申請，教育部順應民意將展延至7月10日止，歡迎有意願加入準公共化的幼兒園踴躍提出申請，如有疑問可逕洽教育局單一窗口諮詢。

(中時 )