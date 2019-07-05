繼射擊空氣手槍女子團體摘銀、林穎欣得銅之後，男子體操在李智凱、唐嘉鴻與徐秉謙的聯手下拿下史上最佳團體銀牌。

男子體操這次派出李智凱、唐嘉鴻與徐秉謙出賽，三人 在6個項目中李智凱於最擅長的鞍馬拿下15.150高分，名列所有參賽選手第一名，跳馬則是以14.700排名第二，唐嘉鴻則是在單槓以14.700分領先群雄，最終中華隊以167.400的總分奪得銀牌，僅次於日本隊172.850分。

這面獎牌是我國在世大運史上第一面體操團體賽獎牌，單項部分，過去黃怡學在跳馬與李智凱在鞍馬摘下金牌，林祥威與陳智郁則是獲得鞍馬與吊環銅牌。

在團體賽搶下銀牌之後，中華隊接下來在個人全能與單項賽事仍有機會摘金奪銀，當中李智凱在全能資格賽成績83.300分排名第四名，有機會繼亞錦賽後再次站上頒獎台。此外，李智凱在鞍馬、 唐嘉鴻在單槓項目的資格賽都名列第一，台灣雙雄有機會替中華隊拿下本屆世大運首面金牌。

(中時電子報)