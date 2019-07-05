立法院臨時會昨天結束，蔡英文總統今在臉書表示，謝謝立委們的努力，「國安五法」最後一塊拼圖完成。並強調，立法院下一個會期，還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法。

總統說，「中共代理人」的修法將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

總統指出，前天，立法院三讀通過《兩岸人民關係條例》修正案，規範少將以上的退將，還有涉密的政務副首長以上人員，終身不得參加中共相關政治活動。若違反，情節重大者，最重可剝奪全部的月退俸，或罰1000萬元。

總統說，台灣是個自由的國家，任何人都能有不同的政治立場。她也相信，大部分的軍人和退休將領，都是永遠對國家效忠，一生為國家奉獻。

總統說，但是，如果有少數退將，跑去中國唱中國國歌、向中國國旗敬禮，做出有損國家利益和尊嚴的事，甚至讓台灣人民受到傷害，就應該受到最嚴厲的處分。

總統表示，香港「反送中」給台灣一個訊息，如果自己不守護國家的主權、不保護國家的安全，葬送的將會是所珍視的自由與民主。

(中時 )