韓揪7月6日「高雄玩」 穿國旗裝取代造勢

各韓粉社團都貼出號召高雄店家罷市，不賣東西給韓家軍。(「韓國瑜後援會」網友貼文)

「李四川後援會」網友則貼文，真希望你們有骨氣一點，以後罷用(新台幣)，不敢就是(俗仔)。(李四川後援會)

韓粉嗆，給那些想要搞「罷市」做秀的「反韓」店家～～如果真的那麼不想要做生意，那麼別只做秀「罷市三天」，乾脆在韓國瑜市長任期之內「永久休業」。(韓國瑜鐵粉後援會)

由於高雄的登革熱疫情問題，高雄市長韓國瑜取消6日造勢活動，改號召國內外旅客當天到高雄一遊。但有挺綠店家醞釀韓家軍到來期間「罷市」，不賣東西給韓粉。韓家軍社團廣傳，有人反而樂了說「太感謝冥進黨了！讓大家可以安心的避開『綠色地雷店家』，怎麼只有罷一日，應該直接關門大吉，韓粉們可以每個禮拜都來高雄啊！」

高雄市長韓國瑜取消6日造勢活動，改號召國內外旅客當天到高雄一遊。高雄市觀光局與旅遊相關業者推出「高雄觀光日 雄讚快閃優惠」活動，呼籲到高雄消費，並打出「吃光、喝光、買光、花光」的口號。有些韓家軍特地規劃假期南下高雄，甚至有人安排4天3夜。

但各韓粉社團都貼出挺綠高雄店家想罷市，不賣東西給韓家軍。「韓國瑜後援會」網友貼文，又是綠蛆典型的民粹操作？韓國瑜讓高雄賺大錢！綠蛆偏要唱反調？與其罷市一日，不如發個重誓，韓國瑜離開高雄前絕不開市，才會配服對方的骨氣，嗆罷市一日是小兒科。

「李四川後援會」網友則貼文，真希望你們有骨氣一點，以後罷用(新台幣)，不敢就是(俗仔)。「韓國瑜鐵粉後援會」網友則貼文，給那些想要搞「罷市」做秀的「反韓」店家，如果真的那麼不想要做生意，那麼別只做秀「罷市三天」，乾脆在韓國瑜市長任期之內「永久休業」，或是搬遷到其他縣市好了，慢走不送！

其他韓粉看了很樂留言「無知又無聊，加幼智(幼稚)」、「太感謝冥進黨了！讓大家可以安心的避開『綠色地雷店家』，怎麼只有罷一日，應該直接關門大吉，韓粉們可以每個禮拜都來高雄啊！」、「那就得麻煩韓粉天天來高雄，那他們店不就關定了？哈哈哈！可笑的店家！」、「這個建議很好，不然搬去菜老英家，或去桃園，那邊有淹水，比較好玩。」、「這樣才好 給挺韓國瑜的店家 賺飽飽 東西都賣光光吃光光 高雄發大財」。

(中時電子報)