雲林縣政府辦理108年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），甄選結果4日公布，20家脫穎而出。

雲林縣政府辦理108年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），甄選結果4日公布，20家脫穎而出，核定補助總額合計933.9 萬元。

雲林縣地方型SBIR計畫，共38家廠商提案，縣府辦理農業農產品加工類、文創類、紡織類、精密機械類甄選會議。農業農產品加工類18件錄取10件；文創類9件錄取5件；精密機械類4件錄取2件；紡織類7件錄取3件，核定補助總額達933萬9000元。

農業農產品加工類，包括詠統生物科技股份有限公司（雲林大蒜技術加值暨黑蒜系列飲品開發計畫）、高野農業生技股份有限公司（運用滾筒乾燥實驗機開發高纖胡蘿蔔粉之最適乾燥製程條件）、西螺大同醬油（大同醬油之製程提升與廢棄副產品再利用開發計畫）、糧莘農場（發芽台灣藜的加值應用）、順成油廠（東方香料油之創新研發加值計畫）、皇藜有限公司（台灣藜葉製茶技術開發暨品牌推廣研發計畫）、嬌旺食品有限公司（乳酸菌蔬果發泡錠創新研發）、允暘國際股份有限公司（NG 蛋不 NG！專屬雲林海線地區產品研發計畫）、祥鳳珍有限公司（黑豆胜肽配方與產品開發）、台灣古坑農產有限公司（細菌纖維素於食品抗結塊劑之開發）。

文化創意類，包括偶的家工坊（「藝起玩偶」創新布袋戲體驗開發計畫）、月光下友善農場（粉墨登場-麥寮月光下台灣小麥白酒之開發與行銷）、誠商憨吉企業社（老屋新造中山二店──虎珍堂）、花囍烘焙坊（麵包裡的心靈美學館）、台灣米釀威士忌有限公司（台灣米釀威士忌原創館形象廣告設計）。

精密機械類，有銓泰環能科技股份有限公司（微型風力發電機系統設計開發）、全裕機械廠有限公司（微氣泡快速禽肉解凍清洗機）。

紡織類，則有華倫興業有限公司（長青居家呵護產品開發）、益得棉織有限公司（高效能毛巾摺邊車縫機研發計畫）、三大織造廠 （提升毛巾漿紗品質研發計畫）。

(中時 )