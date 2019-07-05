「『繽奇旅』信望愛智青藝能展」活動歡喜合照，共同見證15位心智障礙成人學員踏上的繽紛奇幻旅程。（王文吉攝）

「『繽奇旅』信望愛智青藝能展」開幕儀式上，心智障礙成人學員展現學習舞蹈成果。（王文吉攝）

「『繽奇旅』信望愛智青藝能展」5日在台中慈濟醫院大廳舉辦隆重開幕儀式，信望愛智能發展中心15位心智障礙成人學員，共同展出43幅油畫、手繪插畫及攝影作品，呈現學員藉藝術創作踏上繽紛奇幻的圓夢旅程，展期到8月30日止。

台中慈濟醫院與信望愛智能發展中心結緣，為學員健診13年。此次在醫院舉辦「藝術亮點」活動再度攜手，圓滿心智障礙成人學員展出作品夢想，為他們與外界開啟另一扇窗口。

油畫創作代表「小青」，12歲時遭逢車禍，透過多次開刀、療養，從植物人狀態奇蹟般甦醒，如今的他24歲了，智力仍停留在國小階段，身體左半邊肢體無力、聽不見聲音，雖然肢體動作不靈活，仍積極參與信望愛中心各項多元學習活動，透過溝通板可搭起和他人溝通的橋樑，只要手握彩筆，就化身綻放燦爛笑容的陽光大男孩。

攝影創作者「小貽」是輕度障礙女孩，參加中心提供攝影學習活動，從完全不會拍照，進步到隨心所欲的攝取畫面，特別喜愛花朵的小貽，此次有「櫻花」、「茶花」2幅攝影作品參展。21歲的她，也在接受中心餐飲訓練後，能幫家人烹煮簡單菜餚，此次並克服表達能力弱障礙，鼓起勇氣上台分享學習心得。

信望愛中心心智障礙成人學員在活動開場展現舞蹈學習成果，場面十分熱鬧。中心創辦人林寶珍表示，此次展出希望社會大眾不要只看到心智障礙者的缺乏，而是看見他們也可以學習，只要有很多的關心、陪伴，他們也可以活出另外一片天地，感恩臺中慈濟醫院共同關懷照顧弱勢，陪他們走這條不容易走的路。

臺中慈濟醫院醫務秘書邱國樑指出，這項展出讓大眾看見心智障礙成人學員在藝術創作上不一樣的表現，整個展示的藝術氛圍能舒緩看診民眾的焦慮，達到藝術治療的功能，期待社會大眾踴躍參觀，共同感受心智障礙成人的精彩創作及生命故事。

台中市社會局副局長陳坤皇特別出席開幕活動，他表示，信望愛智能發展中心是原台中縣第一個立案的身障機構，成26年來，深獲家長信任與政府評鑑「優等」肯定，此次展出正是中心對學員用心陪伴的成果，也感謝台中慈濟醫院提供場地，展出慢飛天使在繽紛奇幻之旅中付出的努力。

(中時 )