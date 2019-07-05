台鐵152次自強號列車，日前一名54歲男子因逃票被抓與列車長發生糾紛，竟持刀猛刺調解的25歲鐵路警察，事後送醫急救宣告不治，對此網紅廣告小妹點出關鍵點，就是「警察的執法權，不只是政府給予的，還需民眾的支持」。

廣告小妹收到鐵路警察遭刺殉職的新聞連結，她表示許多人雖呼籲提高警察執法權，但有時警察稍微碰到身體就高呼執法過當，對比之下相當矛盾，另外對於警察執法權，她表示不只是政府給予，還需民眾支持，因為今天若死亡的不是警察，而是乘客受傷，那局面絕對變成社會輿論追殺警察、家屬對警方提告，警察甚至還要被記過，也難怪她提到母親首度遊來台時，曾表示：「台灣警察我可能打得過」，會這樣說並非台灣警察弱，而是態度好到讓人覺得好欺負。

廣告小妹臉書全文。(圖/廣告小妹臉書)

至於網友詢問「換成是紐約警察，那警察不會死吧」? 廣告小妹表示紐約警察死亡率更高，但不會死在水果刀下，至於紐約警察怎麼對付違法嫌疑者？她表示不是開玩笑的，但也不忘幫忙抱不平，感嘆：「在台灣當警察，好難啊」。

(中時電子報)