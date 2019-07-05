大S和汪小菲2010年結婚，育有5歲女兒小玥兒跟3歲兒子汪希箖，一家四口集滿好字。最近汪小菲在自傳新書中分享家庭生活，透露有次在台灣帶小玥兒去海邊玩，回程女兒想上廁所，汪小菲不得已在路邊暫停，跑到一處公墓附近讓女兒「解放」，但卻出現奇怪臭味，回家後汪小菲和老婆分享在那附近拍的景色照片，竟發現出現人臉，讓大S嚇到臉歪。

汪小菲上月慶祝38歲生日，事後分享派對照片，可見眾星雲集，王力宏夫婦、范曉萱、小S、信等人都現身，據《ETtoday星光雲》報導，最近汪小菲出新書《生於1981》分享人生故事，說有次帶女兒出去玩，女兒臨時喊尿急，汪小菲便在海邊公墓附近停車，父女倆下車後聞到一股腐臭的怪味，之後小玥兒搖搖頭，拉著爸爸上車，說寧可回家上廁所。

汪小菲和女兒回家後，小玥兒便立刻衝進廁所，汪小菲便趁機向大S分享今天拍的美照，滑到公墓附近所拍的照片時，才發現都變成了花花綠綠、顏色黯淡的怪照片，還出現疑似人臉，大S便下令要老公刪照片，之後裝沒事安撫小玥兒，汪小菲說：「那一晚大S一夜未眠。」

(中時電子報)