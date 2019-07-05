美國國務卿蓬佩奧近期遭監督單位踢爆，控訴其濫用公帑埋單的貼身特勤人員，指使其執行與維安任務無關的跑腿任務，例如接送自家寵物，替家人代取外賣餐點，讓這些特勤人員自嘲是「拿著槍的Uber Eats」，而民主黨占多數的眾議院下設國會調查團已對此案進行調查。

一名要求匿名的眾議院國會調查團成員向美國有線電視（CNN）表示，國務院內部工作人員數月前已經向調查團表示，蓬佩奧（Mike Pompeo）向來把特勤人員當成是替自家「打雜」，例如4月時，蓬佩奧不在公務車上時，他竟指使特勤替他買餐點，讓特勤人員向舉發者直言，「我們跟本只是持槍的Uber Eats」。

報導指出，這名舉發者蓬佩奧指控甚至要特勤替他們家人遛狗，接送家人的成年子女回家。而報導也指出，蓬佩奧的妻子蘇珊（Susan Pompeo）陪同丈夫出訪時，在當國務院員工因政府停擺、無薪工作時，還要替她安排行程，帶來額外工作負擔，引起政府內部及外交官員不滿。

對此，美國外交安全局（Diplomatic Security Service）主管費爾柴爾（Lon Fairchild）並未直接否認爆料的內容，但發表聲明表示「自國務卿上任當天起，我就是他的安全團隊主管。在我任職期間，並未接到來自他或他的家人要求我或其他特勤員工做超出維安規範的工作，即一天24小時、一周7天保護國務卿安全的行為」。

另一名負責外交人員的維安特勤官員表示，若這些特勤人員所指控屬實，是極度不恰當的。他舉例，當先前的國務卿克里斯多福（Warren Christopher）曾經想要特勤替他到雜貨店跑腿，立即被這名資深官員所拒絕，並告知這是不洽當的。

(中時電子報)