彰化縣李姓男子與前妻復合不久，就帶著白姓女友人「車震」被當場抓姦，小三推稱李男患嚴重糖尿病，不知道有沒有性功能，甚至瞎扯案發前一天剛進行痔瘡結紮，傷口未癒、豈能在車子裡採「女上男下」激烈性交姿式，但法官不採信說詞，依相姦罪將白女判刑4月，可易科罰金。

判決書指出，前年9月26日，李男與前妻復合、登記再婚，同年10月29日晚間卻開車搭載白女，至北斗鎮一處鄉間農舍旁空地「車震」；李妻跟友人尾隨而至，欲拿起手機拍下兩人姦淫行為，白女見狀從副駕駛座衝下車，拉扯間把李妻手機摔落地面導致面板毀損，李妻氣得報警提告。

白女矢口否認有相姦、毀損犯行，強調兩人在車上沒有逾矩行為，並辯稱不知李男與前妻復合，去年底出庭時才知李男再婚。辯護律師更出示醫院診斷證明書指白女，前一天10月28日才到醫院進行痔瘡結紮術，怎麼可能像李妻所說，在車內以「女上男下」激烈性交姿式而不擔心傷口破裂影響術後癒合。

不過，李男偵查時即坦承兩人在農舍旁空地上確實有「車震」，指「當時還在做愛突然發現燈光亮起，就嚇到了」；出庭時也向法官證稱，「當晚6、7點去那裡就是在搞而已，搞到一半，她在上面我在下面，她說怎麼會有燈光，我才起來看，是我太太進來…」、「那晚我們兩確實有性交」。

法官審理時曾問李男，糖尿病是否影響性功能？李男強調自己是輕微的，吃藥5、6年，配偶也作證不因糖尿病影響而喪失性能力，且李男曾在偵查時說，以前跟白女在同公司，登記再婚隔天就告訴白女。因此不採信白女及辯護人說詞。

法官審酌，白女介入他人婚姻，破壞告訴人家庭，所為實屬不當，又於遭發現相姦行為現場毀損告訴人手機，因此依刑法相姦罪判處4個月有期徒刑，另外依毀損他人物品罪，處拘役20日，皆可易科罰金，全案仍可上訴。

(中時 )