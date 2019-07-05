基隆市政府近日多事之秋，上個月才發生都發處、環保局有人員因涉犯貪汙治罪條例，遭到聲押及交保，辦公室辦搜索，怎料基隆市立醫院昨（4）日也被廉政署派員前往搜索，查出有承辦人員涉嫌圖利廠商幾件10萬元以下的採購案，最後將林姓前總務聲押移審地院，其他3名相關人員則被依3、6萬元交保。

基隆市政府都發處，6月24日遭到檢調搜索，查出有承辦人員涉嫌護航基隆市月眉土資場違法收受事業廢棄物，其中建管科的應姓科員僅月薪3萬元，帳戶卻短期激增逾千萬元，訊後被聲押獲准；另外土資場陳姓負責人、陳姓女會計、羅姓承辦員分別被依10萬、5萬與2萬元交保。

基隆市環保局，上個月一樣遭到搜索，有官員涉嫌將約聘僱職缺圖利給特定對象，訊後局長、黃姓機要祕書、潘姓清潔隊長、林姓人事承辦員各被以3至10萬元不等交保。

豈料一波未平一波又起，基隆市立醫院昨日也遭到廉政署搜索，查出有承辦人員涉嫌圖利廠商幾件10萬元以下的小額採購案，最後林姓前總務被聲押移審法院，相關人員黃男、簡女、劉男分別被依3萬、6萬、6萬元交保。

基隆市立醫院代理院長吳澤誠表示，半年前，政風單位就發現市立醫院有一些小額採購案怪怪的，明明撥付了1組模組共3個併聯換新的錢，但發現卻有2個併聯沒換，有叫廠商來說明，但廠商也沒來說明，政風於是主動向上呈報，隨後廉政署來查，才會發生此事，但廉政署對案情當然沒有透露。

(中時 )