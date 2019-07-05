彰化縣警察局從1日起連續3日實施酒駕大執法，共取締63件，開出135萬元罰單。（吳敏菁翻攝）

酒駕新制上路，彰化縣警察局從1日起連續3日實施酒駕大執法，員警740人次，警力142組，共取締63件，開出135萬元罰單。最特別乘客連坐上路，警方史上第一次，在鹿港台17線攔到整車駕駛和4個乘客們，全都罪醺醺，駕駛罰出3萬罰單、4名乘客各開罰600元。

千萬不要酒駕，儘管宣導再宣導，又加重罰則了，慣性酒駕者就像是亡命之徒，「沒在驚啦！」不少人更心存僥倖，這次大執法，還是撈出了許多「不定時炸彈」其中，1萬5000元起提高為3萬元之汽車分流加重9件。

9萬元加重為18萬元之拒測5件；慢車拒測由新臺幣1200元加重為2400元有7件、慢車酒駕由新臺幣300元至600元加重為600元至1200元有1件；新增新臺幣600元以上至3000元以下之酒駕同車乘客連坐8件。

最離譜的是，鹿港分局在台17線的鹿草段，攔到整台車的駕駛和乘客全都酒氣沖天，一票朋友吃攤，全都黃湯下肚了，還是冒險共乘一車上路，想說「沒那麼衰吧？」結果在大執法雷力風行下，無所遁形，只好認栽，全後悔太不應該了，本該互相提醒、互相約束，沒想到集體共創縣史新紀錄。

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(中時 )