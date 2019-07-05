長榮航空預告今年要招募200名國籍空服員後，今已將招募計畫公布上官網，基本條件為大專院校以上畢業者、不限科系，多益（TOEIC）600分以上，報名期間為即日起至2019年8月31日止。考試項目中的筆試，則包括心算測驗、適職評量，以及《勞基法》84之1說明會後測驗等3項。

長榮航空在官網招募空服人員職缺，說明食宿、保險、保健、休閒、特別休假、退休制度、教育訓練、營運績效獎金、各類補助、員工關懷等福利內容，工作地點以台北、桃園、高雄為主要派飛地點，完訓後會依公司人力需求安排工作地點。

根據規定，考生須持有中華民國身分證，限教育部認可之國內外大專院校以上畢業者，不限科系；持國外畢業證書者，須經由駐外機構認證。英語程度方面，須具備TOEIC 600分以上、IELTS 4.5以上、TOEFL iBT達64分以上、TOEFL ITP達480分以上、BULATS達45分以上等其中之一；另外，矯正後視力達0.8，並合乎公司規定的體格標準。

長榮航空指出，為避免網路擁塞情形，呼籲考生盡早完成網路報名，報名期間自即日起至2019年8月31日。

初審面試及筆試方面，長榮將進行資格審查、儀態評選、服務適職性、英文及台語發音等進行初步篩選。筆試則包括心算測驗、適職評量及《勞基法》84之1說明會後測驗等3項。

長榮航空也將空服員工作型態說明清楚，長程航班值勤時間通常逾12小時且於夜間飛行，依法需完成勞基法84之1簽署核備才能上機執勤；短程航線值勤時間雖然表定均未達12小時，然往往因天災、事變、突發事件等航空公司無法控制之因素而偶有超時工作。

此外，例假日、休息日及國定假日為輸運旅客之高峰，必須另行調移排休，無法固定於星期六、日及國定假日當日休假，跨國飛行亦伴隨時差影響生理時鐘等個人需自行調適之因素，此為航空業的工作特性。

(中時 )