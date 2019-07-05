彩繪大師陳玉峰的7張巨幅佛菩薩像。（張毓翎翻攝）

彩繪大師陳玉峰的7張巨幅佛菩薩像。（張毓翎翻攝）

近日嘉義縣朴子市正進行文物普查建檔計畫，5日到朴子高明寺，將台灣著名雕塑家蒲添生的陳添貴半身銅像及彩繪大師陳玉峰的7張巨幅佛菩薩像，詳細紀錄保留，使後代能了解其緣由及價值。

文物普查計畫交由蔡金元教授團隊實地踏查，超過50年文物才納入範圍，記錄包含：年代、建造材質、長度和歷史背景。

蒲添生一生創作約保留200多件雕塑作品，中山堂前孫中山銅像為作品之一，曾在日本雕塑家朝倉文夫門下學雕塑，曾言：「我把我的一生奉獻給雕塑，雕塑也給了我一生」，是台灣當代重要的雕刻家。

陳添貴半身銅像為蒲添生受委託於1964年建造，嘉義縣朴子日新文化協會理事長陳俊哲表示，當年斥資4萬，換算現在價格超過960萬，此雕刻作品，大多是在地人、寺方或研究學者才熟知，但透過文物普查，才有完整官方紀錄。

陳玉峰作品主要遍及南部縣市，例如台南大天后宮、澎湖天后宮、北港朝天宮、嘉義城隍廟等處都有其畫作，高明寺裡七張巨幅佛菩薩像為1958年所創作。

傳統寺廟彩繪的門神及壁畫，經煙燻、日曬後，常被重繪損毀，或消失。能存世也屬少數，修復也難以完整復原，故7張巨幅佛菩薩像的畫作能完整保存尤其珍貴。

陳俊哲說，配天宮門神是其徒弟蔡草如作品，通過古物審核，也已修復存於文物館，故此批畫作的精緻性和稀有性，應該能通過縣府審核。

(中時 )