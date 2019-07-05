這周末假日為「東石海之夏」活動，嘉義縣政府在7月7日、13日及14日，下午2點到6點，以最新型愛滋「自我在家篩檢試劑」免費提供篩檢，為自我健康把關；7日及14日，有一系列環保餐具租賃、環保袋回收活動，邀請共同減少使用一次性產品，節能減碳。

嘉義縣衛生局特別選在較多年輕人參與的活動，並媒合民雄同志健康服務中心「諸羅部屋‧LGBT生活館」及台灣紅絲帶基金會，推廣愛滋「自我在家篩檢試劑」，為健康把關。

衛生局建議有性行為者每年篩檢1次，高風險者每3到6個月，提早發現治療。有提供血液及唾液兩種檢驗，不用抽血且免費，只需15分鐘。

據統計，截至今年6月，全台通報本國籍愛滋感染者約3萬8880人，年齡介於25到34歲占43.37％位居第1，嘉義縣列管337名個案年齡25到34歲及35到49歲各占3分之1，故需建立年輕族群正確觀念。

此外，嘉義縣環保局在7月7日及14日下午2點到晚上8點現場也設「環保餐具租借站」，免費租給有需要的民眾；且還設置「二手環保袋回收兌換」，至環保局攤位持10個帆布袋(不織布)或15個紙袋，可兌換宣導品乙份。

環保局長張根穆表示，期望縣政府大型活動都能逐步融入低碳減塑概念，落實生活減塑，大家一起當個「不塑之客」。

(中時 )