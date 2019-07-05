近年來超夯的「抖音」不只受年輕人喜愛，連坐輪椅的老年人也能大跳「抖音神曲」！光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站為延緩長者老化及失能狀態，特別規畫抖音課程，由韻律老師帶領阿公、阿嬤們拍攝抖音影片，只見他們開心舞動肢體，玩得不亦樂乎。

隨著音樂節拍，坐在輪椅上的阿公、阿嬤們拍手、揮動肢體，展現活力的一面，還能看到自己舞動時拍下的紀錄影片，相當開心。82歲林姓阿公說，真正去做才發現拍抖音」很簡單又有趣。另名阿嬤林紀則說，小時候就喜歡跳舞，卻因家裡務農、沒機會學習，現在跟著跳抖音感覺好玩，也知道年輕人流行什麼。

授課教師巫宛宸、廖芳妏表示，為了帶領行動不便的長者跳抖音，特別挑選動作單純的舞曲，且在拍攝時放慢速度，一開始還練習了3、4次才成功，到現在，許多阿公、阿嬤聽到音樂就開始跳，展現另一種療育風格。

龍井C級巷弄長照站督導紀珮君指出，為預防及延緩失智、失能，在課程中安排職能治療復健、桌由、律動等，有次將抖音錄製的影片放給長輩看，還有人詢問「怎麼有人在螢幕中跳舞」，後來得知是自己跳舞的錄影，也感到很新奇。

(中時 )