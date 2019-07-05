旺旺友聯產險慰問殉職警 迅速完成理賠 16:032019/07/05 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 旺旺友聯產物保險將理賠款交給李員的家屬，同時向英勇殉職的李員致哀致敬。（旺旺友聯提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警察李承翰遭鄭姓嫌犯持刀刺殺身亡，承保台鐵財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會團體傷害保險的旺旺友聯產物保險，4日啟動慰問關懷服務，提供即時的協助與理賠服務，旺旺友聯產物保險副總經理潘少昀於5日下午將理賠款交給李員的家屬，並慰問其家屬，同時向英勇殉職的李員致哀致敬。 (中時 ) #保險 #產物 #產物保險 #旺旺 #友聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 京世園會台灣主題日 旺旺嗨翻天 04:102019/07/01 話題觀察 旺旺友聯現場即時理賠 快速便捷免煩惱 04:102019/07/02 焦點新聞 先保障再存錢 高資產族群透過保單規劃資產傳承 10:222019/07/02 財經 保險專業自然人董事新門檻2020上路 21:122019/07/02 財經 搶暑期旅遊商機 元大協助客戶換匯、保險一次搞定 21:382019/07/02 財經 提高保險專業董事人數 明年上路 04:102019/07/03 金融．稅務 高保障保單 資產傳承利器 04:102019/07/03 投資理財 原民採集森林產物「除罪化」 紅檜等貴重木可提案開放 14:272019/07/04 生活 警察遇刺案 旺旺友聯積極協助處理保險理賠 17:552019/07/04 財經 台鐵刺警案 旺旺友聯今下午將交付理賠款 13:122019/07/05 財經 社會熱門新聞 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 怒！勇警殉職 屁警竟PO文賀…嘉義鐵路多一個缺網轟爆 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 醫美總裁捐贈電擊槍 徐國勇的友人原來是他 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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