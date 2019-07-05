鐵路警察李承翰遭鄭姓嫌犯持刀刺殺身亡，承保台鐵財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會團體傷害保險的旺旺友聯產物保險，4日啟動慰問關懷服務，提供即時的協助與理賠服務，旺旺友聯產物保險副總經理潘少昀於5日下午將理賠款交給李員的家屬，並慰問其家屬，同時向英勇殉職的李員致哀致敬。

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