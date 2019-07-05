失智翁迷途 警網巡身分助返家 16:092019/07/05 中時 葉書宏 、實習陳志綸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 9旬梁姓老翁疑因罹患失智症迷途，新北市永和警分局警員協助梁翁返家。（實習記者陳志綸翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9旬梁姓老翁疑因罹患失智症迷途，新北市永和警分局警員協助梁翁返家。（實習記者陳志綸翻攝） 9旬梁姓老翁疑因罹患失智症，6月28日上午10時許被民眾發現呆坐在新北市永和區環河東路3段福和橋下快車道旁，永和警分局秀朗派出所警員俞憫苓、鄭凱憶獲報前往協助。 員警發現梁翁疑似有失智的情形，只知道自己姓名，且身上無任何證件，也不知住家地址及家人的聯繫方式。員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出梁翁年籍資料及身分，發現他就住在500公尺遠的永和區豫溪街巷內，員警駕駛巡邏車協助梁翁安全返家。 (中時 ) #發現 #永和 #員警 #身分 #失智 也許您會感興趣 推薦閱讀 安心終老》60歲顧80歲 老老照顧成常態 04:102019/07/01 生活新聞 替代役「雁行役工隊」飛往泰山 和失智長輩開心跳恰恰 19:082019/07/01 生活 忘愛人已逝 失智九旬翁尋妻 04:102019/07/02 地方新聞 北市警局一次公布2日4起失智老人迷路 揭政府長照措施漏洞 19:532019/07/02 社會 樹林警消合作成功挽救生命 侯友宜：未來員警都要學CPR 09:552019/07/03 社會 自強號補票起糾紛 員警遇刺重傷 04:102019/07/04 社會新聞 3歲童溜出門迷路 警沿戶找父母 16:532019/07/04 社會 永和安樂路剉冰元老 打造剉冰一條街 07:262019/07/05 旅遊 巧遇員警 黑熊狂奔100米快閃 04:102019/07/05 地方新聞 辱罵警5字經 醉男遭判刑 14:292019/07/05 社會 社會熱門新聞 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 怒！勇警殉職 屁警竟PO文賀…嘉義鐵路多一個缺網轟爆 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 醫美總裁捐贈電擊槍 徐國勇的友人原來是他 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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