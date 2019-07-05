9旬梁姓老翁疑因罹患失智症迷途，新北市永和警分局警員協助梁翁返家。（實習記者陳志綸翻攝）

9旬梁姓老翁疑因罹患失智症，6月28日上午10時許被民眾發現呆坐在新北市永和區環河東路3段福和橋下快車道旁，永和警分局秀朗派出所警員俞憫苓、鄭凱憶獲報前往協助。

員警發現梁翁疑似有失智的情形，只知道自己姓名，且身上無任何證件，也不知住家地址及家人的聯繫方式。員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出梁翁年籍資料及身分，發現他就住在500公尺遠的永和區豫溪街巷內，員警駕駛巡邏車協助梁翁安全返家。

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