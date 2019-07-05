中華職棒Lamigo桃猿日前拋出轉賣球隊震撼彈，網友鼓譟鴻海集團創辦人、國民黨總統初選參選人郭台銘接手。郭台銘今天也證實確有居中協調、牽線，並安排買家與老闆見面。中天「大政治大爆卦」來賓則對此表示，郭台銘的承諾看看就好，最後黃牛也不意外。

名嘴謝韓冰說，郭董願意解救LAMIGO的危機，球迷當然會感謝，但是他過去說過要投資很多事業，比如要拍一百部電影，最後還不是跳票。對郭董的承諾大家看看就好，放平常心，最後又黃牛了大家也不用傷心，因為本來就會是這樣發展。

新北市議員葉元之說，國民黨初選剩最後一哩路，郭董現在什麼話都騙得出來，大家不要驚訝。他在國政說明會充分展現人脈，柯林頓、孫正義、印尼總統、印度總理都是他朋友，現在又說要介紹朋友給LAMIGO。

葉元之指出，郭董是利潤導向，但球隊經營不是這樣，LAMIGO平均一年虧一億，依郭董利潤導向思維，真的會這樣接手嗎？

他又說，我們現在生活中充滿郭董，電視、網路、廣告看板都是他，還有人接到七通語音拜票，「這已經是擾民了。」

台北市議員戴錫欽則說，有錢就是任性，我們可以尊重，但政治人物就是要誠信，從0到6歲國家養變成國家幫忙養，從散盡家財變成代墊，萬一禮拜天他去看棒球，球迷還真的以為郭董能幫忙？

(中時 )