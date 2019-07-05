「2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽」23日起將在靜宜大學開賽。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕說，亞洲身障桌球錦標賽為台中市主辦的亞洲級國際賽事，將有300多名全亞洲地區頂尖好手，這是台中市今年唯一由國際總會核可的單項運動亞洲錦標賽。（盧金足攝）

台中市身心障礙體育總會理事長、議員陳清龍表示，籌辦這場賽事傾全市之力，讓身障選手們能無後顧之憂專心比賽。（盧金足攝）

進軍帕運前哨戰！「2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽」23日起將在靜宜大學開賽。（盧金足攝）

「2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽」23日起將在靜宜大學開賽，這是台中市第一次主辦國際身障運動賽事，也是各國好手進軍2020東京帕運的重要資格賽；市長盧秀燕5日體驗坐輪椅與身障選手打球，盧身手俐落快速回擊，她表示，台中有籌辦國際賽事能力，特別動用第二預備金600萬辦國際級競賽，希望提升國內選手的國際交手經驗，讓世界看見台中。

台中市身心障礙體育總會理事長、市議員陳清龍議、市議員何敏誠、台中市肢體傷殘關懷協會理事長陳中岳、台中市身障福利協進會理事長黃麒麟、台中市身心障礙福利協會執行長魏睿騰、市府運動局長李昱叡、秘書處長顏迺倫、新聞局長吳皇昇皆到場共襄盛舉；此外，立委何欣純、市議員陳文政、陳政顯服務處也派代表到場關心。

開球儀式由盧秀燕身穿運動服、乘坐輪椅，與身障選手進行桌球對打，動作標準俐落，緊接著由中華台北代表隊林晏弘(男子5級選手，世界排名第11名，2017年世界團體錦標賽金牌

、2016年里約帕運團體賽銀牌)、田曉雯(女等子10級選手，世界排名第7名)、盧碧春(女子5級選手，世界排名第10名)等多名身障國手出席與現場觀眾互動，場面熱鬧。

盧秀燕說，亞洲身障桌球錦標賽為台中市主辦的亞洲級國際賽事，將有300多名全亞洲地區頂尖好手，這是台中市今年唯一由國際總會核可的單項運動亞洲錦標賽，這是各國身障選手進軍2020東京帕運搶積分的重要前哨戰，要參加東京帕運會的亞洲選手都必須參加該賽事。

這次賽會代表台中市對國際身心障礙體育交流的支持，見證台中市籌辦國際賽事的能力，提升國內選手與國際選手交手經驗，推廣身障體育外交，讓世界看見台中。

盧秀燕感謝國際桌球總會讓台中市承辦2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽，讓台中能為國際體育及身心障礙的朋友奉獻心力，感謝中華民國殘障體育運動總會桌球及台中市身心障礙體育總會，及所有工作人員及志工長達一年多的籌備。

台中市身心障礙體育總會理事長、議員陳清龍表示，籌辦這場賽事，真的是傾全市之力，感謝市府運動局、交通局、警察局等局處協助安排交通接駁、秩序維安、醫護救援等週邊支援，讓身障選手們能無後顧之憂專心比賽。此外，也感謝維他露基金會、國睦工業、台中港酒店、來來商旅等在地企業大力支持，政府與民間配合與執行，讓賽事順利推動。

運動局表示，亞洲區身障運動好手將於23日至27日在靜宜大學正式開賽，屆時有來自19個國家的277名選手、116名職員與35名國際裁判等賽務人員到台中，歡迎對桌球、身障運動有興趣的市民朋友到場共襄盛舉，為我國選手加油打氣。

(中時 )