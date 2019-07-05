適逢暑假到來，讓有3個女兒的小S驚喊：「父母最怕的假期來囉」，不過對女兒疼愛有加的夫妻倆，按慣例全家福一起出遊，首站先到溪頭妖怪村，昨天則是到高雄駁二棧貳庫遊玩，也拍下一系列美照，不過卻被眼尖網友揪出許老三偷偷比了小手勢，紛紛表示：「真的太有戲了」。

小S曬出與三個女兒的合照，只見她身穿深V休閒衫，搭配搭配短褲露出纖細美腿，凍齡的容貌站在3名女兒身旁宛如姐妹，至於大女兒Elly和二女兒Lily則是擺出名模般的POSE，氣勢完全不輸媽媽小S，不過最小的許老三仍是搶盡目光，但她與爸爸、姊姊們合照時，似乎不讓2個姐姐專美於前，默默的在手肘下方比了中指，出乎意料的舉動讓網友直呼：「太搶戲了」。

結束高雄旅程後，小S也透露「每天都吃得一發不可收拾，夭壽飽喔！回去要振作了」，更透露5日會去台中玩一波，也讓網友紛紛表示希望能捕獲到野生本尊。

(中時電子報)