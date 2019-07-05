大甲警方於火車站前廣場加強巡邏盤查勤務，以防制類似案件發生。（王文吉翻攝）

大甲火車站站前廣場平日聚集街友及外籍移工，偶有飲酒喧嘩，警方加強巡邏及勸導。（王文吉翻攝）

大甲警方加強查緝酒駕，並宣導加重罰則及同車乘客連坐處罰。（王文吉翻攝）

鐵路警察李承翰處理補票糾紛，在車廂內遭旅客持刀攻擊致死。大甲分局為提供民眾安心的乘車環境，自7月3日起強化火車站周遭淨化治安的勤務，也協同鐵路警察局大甲派出所加強車站周遭巡邏，在中山路1段及蔣公路段實施路檢，並針對火車站周遭之可疑人士、街友及外籍移工經常聚集飲酒喧嘩之地點加強盤查。

大甲火車站鄰近大甲鎮瀾宮、文昌廟、大安海水浴場等特色景點，許多遊客搭乘火車到大甲旅遊，由於站前廣場平日聚集街友及外籍移工，偶有飲酒喧嘩造成民眾不佳觀感。

大甲警方鑒於日前大甲火車站發生酒後口角，行為失控而以自製鐵片利器劃傷友人手臂事件，除在最短時間將犯嫌查緝到案說明，並依法嚴予究辦外，並即於火車站前廣場加強巡邏盤查勤務，以防制類似案件發生。

另7月1日起酒駕刑責加重，大甲警方也加強查緝酒駕，並對火車站周遭之民眾實施防制酒駕宣導，新法中酒駕及拒測罰則都提高，並新增同車乘客連坐處罰及車輛沒入等，只要汽車酒駕酒精濃度達每公升0.25毫克以上，同車成年乘客，都會被開罰600至3000元不等罰鍰。

大甲分局統計，自7月1日至7月3日24時止，轄內大甲、大安、外埔、后里區共查獲酒駕公共危險依法移送6件6人，均移送台中地方檢察署偵辦，酒駕製單1件依法取締告發。

(中時 )