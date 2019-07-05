賈林納利展示KOKO LAB贈送的特製安全帽。(黃及人攝)

快艇義大利籍射手賈林納利5日接連出席兩場代言活動，首先來到「SUBWAY」，親自體驗自己做潛艇堡樂趣，更笑稱自己放太多料，假如他當店長就慘了，隨後前往「KOKO LAB」，跟球迷玩起跨下運球與AR投籃遊戲，簡直玩瘋了！

賈林納利這次應邀代言國泰NBA 3x總決賽，前天才一抵台，就要求工作人員帶他到處跑透透，不僅去了九份，還逛了基隆夜市、中正紀念堂等知名景點，「首次來台的感受，就是很棒、非常棒、太棒了，這兩三天我去了好多地方。」

只是當他穿上圍裙，準備跟隨「SUBWAY」台灣加盟總代理托馬斯一起做潛艇堡，馬上展現身為職業球員應有風範，「我非常注意飲食，所以雖然我很喜歡吃潛艇堡，卻不能吃辣的，青椒與大黃瓜也不吃，但請放心，我做得必定好吃。」

回憶自己當年從義大利轉往美國打球，賈林納利說：「那段過程確實很艱辛，畢竟我必須適應完全不同的球風與環境，但為了追逐夢想，我只能努力適應與調整，我們上季表現就很不錯，也打破外界認定我們只能拿33勝的預測。」

當來到「KOKO LAB」，賈林納利隨即變成「大孩子」，跟現場球迷玩起遊戲也都相當投入，更配合主持人丹尼爾要求，當場學了「吃飽沒(台語)」、「加油」、「我愛你」等中文，「我現在會講你好和謝謝，我相信我的中文可以越來越好！」

賈林納利接下來將會出席6日的國泰NBA 3x複賽，以及7日的國泰NBA 3x總決賽，想要現場目睹這名快艇射手的英姿，球迷別忘記前往台北信義區香堤廣場共襄盛舉。

看著自己親手做的潛艇堡，賈林納利滿臉得意。(黃及人攝)

(中時電子報)