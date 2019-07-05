電影《星際爭霸戰》「深空九號」劇集預告片

美國國防部正在考慮設計一個宛如科幻電影情節的軍用太空基地，用於支援國防太空實驗與作戰。目前已開始對外廣泛徵求方案，未來此一計劃規模將擴大到可加駐一組為數不少的長駐軍事人員。

據《突發防務》(Breaking Defense)報導，五角大廈的國防創新部門(Defense Innovation Unit, DIU)在上周發出的招標書中指出，有興趣的供應商應在7月9日之前提出一個能自給自足的太空站解決方案，太空站平台必須支援太空載具對接、微重力實驗、後勤倉儲、製造計劃、操作人員訓練、平台測試與評估、維持有效載荷與其他功能。

報導說，初期可採用無人的地球軌道前哨站的方式建立，未來要能擴大為大型載人太空站，如此涉及的項目就極為龐大，令人咋舌。因為載人太空站涉及的難度極高，必須合乎美國太空總署(NASA)與聯邦航空管理局(FAA)制定的專業要求，以確保保護太空站人員免受極端溫度和輻射的威脅。

雖然建立軍用太空站的計劃相當長遠，但在地球軌道上建立軍事設施卻牽涉極廣，也有高度爭議性。雖然1967年的《外太空條約》(Outer Space Treaty)在技術上並 未阻止載人或無人的軍事太空站，但它確實禁止在月球、地球軌道、小行星上進行軍事行動，它還保障所有人都能「和平利用外太空」。近期美國國會對於川總統設立太空軍的計劃與太空軍事活動意圖進行辯論，也讓美國的對以及許多盟國非常緊張。

許多人對這座未來可能的軍事太空站不應過於興奮，它不會像《星際爭霸戰》的「深空九號」(Deep Space 9)那樣的規模，目前對軌道前哨站的招標規格只要求有80公斤的有效載荷與1立方公尺的內部體積，這種規模完全無法容納任何人員。

報導表示，有許多商業公司持續探索在地球軌道上進行裝配和製造商品，包括使用3D列印的方式，主要用於未來的商業用途和NASA的研究計劃。另外國防高等研究計劃署(DARPA)也參與開發相關服務與活動，參加計劃的公司遍及飛機與航天器材製造以及與太空業務相關的新創公司。

不過一些軍事太空專家警告說，軍用太空站需要的經費極為可觀，尤其是載人太空站要通過人員安全評級更是需要驚人的費用，完全不是DIU的小錢包可以解決的。以2020財年的預算來看，DIU能動用的相關經費只有2900萬美元，未來還有很長的路要走，否則這樣的計劃只夠滿足一下科幻電影裡「死星」(Death Star)的情節幻想罷了。

(中時電子報)