前新北市長朱立倫今日下午參訪新莊昌平公共托育中心，大談任內力推的幼托政策，對於郭台銘喊出「0到6歲國家養」，朱認為「應該用公平合理的方式」，針對不同所得階層民眾給予不同幫助，並強調應該要多辦公托、公幼，「讓年輕人願意生、敢生，才能夠解決少子化。」

回到新北市主場參訪公托中心，朱立倫心情顯得相當好，更化身「故事叔叔」為小朋友讀起繪本，獲得小朋友的熱情回應。

記者問朱立倫來到公托中心參訪，是不是要和郭台銘PK，朱回應，「大家都來關心少子化，重視我們幼兒的問題，真的是非常好的。」

朱也重申自己推行的公托政策，強調自己在新北市長任內，創立全國首創的公共托育中心，更打造「0到2歲在公共托育中心，2到6歲讀公立幼兒園，6歲以後直接在國小念書」的「新12年國教」。

對於郭台銘不斷強調的「0到6歲國家養」政策，朱立倫則認為「應該用公平合理的方式」，有錢的或是高所得，去讀私幼私托或是自己負擔，如果中所得的話，我們就全力做好公托公幼，或是給一部分津貼，若是低所得的，現在本來就全額補助，就由國家來養。

朱立倫表示，自己佩服郭台銘的豪氣，但還是要強調公平正義，另外也要多辦公托、公幼，才能夠減輕家長負擔，同時多給年輕人更多創業機會，薪資能夠提高，「讓年輕人願意生、敢生，才能夠解決少子化。」

(中時 )