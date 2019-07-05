基隆市民聯合婚禮今（5）日在基隆港邊盛大舉辦，30對新人登上公主遊輪「盛世公主號」，完成終身大事。（基隆市政府提供）

基隆市民聯合婚禮今（5）日在基隆港邊盛大舉辦，30對新人登上公主遊輪「盛世公主號」，完成終身大事。（基隆市政府提供）

基隆市民聯合婚禮今（5）日在基隆港邊盛大舉辦，30對新人登上公主遊輪「盛世公主號」，完成終身大事。（基隆市政府提供）

基隆市民聯合婚禮今（5）日在基隆港邊盛大舉辦，30對新人登上公主遊輪「盛世公主號」，完成終身大事。（基隆市政府提供）

基隆市民聯合婚禮今（5）日在基隆港邊盛大舉辦，30對新人登上公主遊輪「盛世公主號」，在基隆市長林右昌主婚下，完成終身大事。林右昌表示，郵輪聯合婚禮，證明了在基隆打造的幸福甜蜜展業已成真；至於是否會超越高雄市長韓國瑜的愛情摩天輪？林右昌酸說「在哪裡？我不知道也沒看到！」

韓國瑜去年選前，就積極提倡在愛河興建1座愛情摩天輪，打造高雄愛情產業鏈，韓6月28日表示，根據經發局連絡，已有3家外國廠商有高度興趣，包括美國1家、英國1家、法國1家，將在8月加入這項計畫。

林右昌今日則登上盛世公主號，出席基隆市民聯合婚禮，他並在致詞時表示，基隆市和郵輪業合作，打造幸福產業鍊，不只是觀光郵輪或婚禮，周邊相關的甜點、婚紗攝影等，都已形成一個產業鍊，讓基隆成為幸福甜蜜的城市。

媒體問及「是要超越愛情摩天輪嗎？」林右昌聞後反問「愛情摩天輪在哪裡？我不知道、也沒看到！」他強調，基隆的幸福甜蜜產業已成真，今年有30對新人參加聯合婚禮，明年會再加碼對數，讓更多人有機會參加。

民政處表示，30對新人中，不乏有長跑10年以上的情侶，經歷戀愛中的酸甜苦辣後，決定牽手走下半輩子。另外，去年基隆市聯合婚禮在潮境公園舉辦時，就佳評如潮，今年與公主遊輪合作，讓新人們登上「盛世公主號」辦歐式豪華婚禮、拍優雅浪漫婚紗，搭配著悠揚的樂聲，讓所有新人沉醉在愛之船中。

(中時 )