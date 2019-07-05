陳其邁(中)今天到台南視察登革熱防疫。(曹婷婷攝)

行政院副院長陳其邁今天下午到台南了解地方第一線防疫作為，媒體提問高雄市有韓粉捐200萬協助高雄市防疫，陳其邁說，登革熱防治要畫對重點，首長要有心，不希望當疫情擴散，有些局長跑去選舉，市長又天天不在家，這對疫情不太好，他則推崇台南市長黃偉哲在這波疫情防治動得快，相當用心。

台南市目前有4例本土登革熱病例，陳其邁今天到台南實地走訪疫情熱區的中西區開山里，先與黃偉哲一同在福德祠參拜，隨後實地走訪巷弄，了解目前防治作為。

陳其邁提起高雄防疫，忍不住說，其實他已經勸了很多次，希望高雄市長把社區動員做好，把市政做好，大家就會支持，市長要保佑地方，跟土地公一樣，希望市長能更更專心市政，現在有些局長跑去選舉，市長又天天不在家，這對疫情不太好。

陳其邁強調，登革熱防治最重要是社區動員，台南不管病媒蚊或疫情偵測都很用心，今天看到台南動員各局處和區長，若能落實社區治理就能有效根治登革熱疫情，高雄現在有33例疫情，讓人非常憂心高雄疫情擴散。

(中時 )