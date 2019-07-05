47歲的李先生，2年前前額撞傷，出現瘀血腫塊後，逐漸消腫，但仍殘存一點皮下腫塊。不料，該腫塊逐漸變大，外觀宛如獨角獸，令他相當困擾。經手術切除後恢復良好，診斷為脂肪瘤。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡指出，皮膚在受到撞擊後，即使沒傷口也可能會出現瘀血、局部組織增生。增生的組織會形成不同腫瘤，脂肪組織增生為脂肪瘤，纖維組織增生是纖維瘤，血管增生則是血管瘤，骨骼組織增生是骨瘤，多為良性組織。

黃季怡表示，門診觀察發現，依撞擊的部位不同，好發皮下腫瘤的種類也不一，在前額常見脂肪瘤，唇部為血管瘤，下顎位置易形成骨瘤，大腿處則是纖維瘤。若需避免腫瘤發生，沒明顯傷口的撞傷應立即冰敷，兩天後改為熱敷及按摩，補充足夠的營養以加速組織修復。

黃季怡提醒，當撞傷發生在頭部時，要留意是否出現持續的頭暈、噁心、嘔吐、嗜睡、視覺變化、口齒不清、走路不穩等，倘有上述症狀應立即就醫。早期的適當處理可減少後續腫塊或疤痕生成的機會。倘身上出現腫塊且邊界不明顯、位置出現轉移、或是家族有惡性疾病遺傳病史，應儘速就醫檢查。

(中時 )