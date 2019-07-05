英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 16:372019/07/05 中時 湯萱樂 、中時、 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 火車廂遭刺死的鐵警李承翰執勤認真負責。（廖素慧翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 驚悚50秒！鐵警肉身護乘客 遭嫌持刀捅肚亡 鐵路警察李承翰遭鄭姓凶嫌刺殺殉職，5日檢警解剖後確認為肝臟下方的下腔靜脈血管被刺破，造成大量失血，不治身亡。 李員於3日晚間遭鄭嫌在台鐵自強號車廂內刺傷腹部，送醫前已無心跳呼吸，嘉基醫院搶救11小時輸血約1萬8000cc，仍回天乏術，當時嘉基醫院指出，李員被刺傷及下腔靜脈破裂造成腹部大量出血。 李員父母及家屬說，當初他們老來得子，是阿嬤四處求神拜佛得到的，阿嬤非常疼這個金孫，如今英年早逝，深怕阿嬤知道噩耗後會承受不了，令人聞之鼻酸。 (中時 ) #大量 #靜脈 #出血 #醫院 #嘉基 也許您會感興趣 推薦閱讀 紳漢微創機器手術 輔大醫院完成超過40例 16:342019/07/01 生活 台股逐洞賽－華冠投顧分析師范振鴻 17:452019/07/01 財經 益通大量解僱 綠能退票 04:102019/07/02 證券．權證 腦動靜脈畸形破裂 高中生中風癱瘓 16:472019/07/02 生活 靜脈曲張誤診烏腳病 泡沫注射免於截肢 18:232019/07/02 生活 近期大量解雇頻傳 勞動部：持續關注 15:502019/07/03 財經 台股逐洞賽－華冠投顧分析師范振鴻 17:052019/07/03 財經 自強號遭刺鐵警年僅25歲 網友祈盼天佑良警 23:552019/07/03 社會 殺警嫌長期就醫2年前斷診 未被列高風險對象 16:372019/07/04 社會 上個月才2局處被搜 基隆再爆市立醫院涉弊 15:512019/07/05 社會 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 長榮空姐偷吃步抄近路 警舉牌警告 - 社會 - 中時 怒！勇警殉職 屁警竟PO文賀…嘉義鐵路多一個缺網轟爆 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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