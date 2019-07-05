驚悚50秒！鐵警肉身護乘客 遭嫌持刀捅肚亡

鐵路警察李承翰遭鄭姓凶嫌刺殺殉職，5日檢警解剖後確認為肝臟下方的下腔靜脈血管被刺破，造成大量失血，不治身亡。

李員於3日晚間遭鄭嫌在台鐵自強號車廂內刺傷腹部，送醫前已無心跳呼吸，嘉基醫院搶救11小時輸血約1萬8000cc，仍回天乏術，當時嘉基醫院指出，李員被刺傷及下腔靜脈破裂造成腹部大量出血。

李員父母及家屬說，當初他們老來得子，是阿嬤四處求神拜佛得到的，阿嬤非常疼這個金孫，如今英年早逝，深怕阿嬤知道噩耗後會承受不了，令人聞之鼻酸。

(中時 )