我國感冒的中醫就診率僅7.9％，顯示國人感冒時，鮮少尋求中醫的幫助。中醫師公會全聯會表示，感冒在中醫的解釋為受風邪或時行疫毒，導致肺衛失和的表現，可透過祛邪、 化痰、止咳三原則，達到治療效果，提醒民眾感冒也可看中醫。

在西醫學中，感冒是上呼吸道多種感染性疾病，包括一般性感冒、流行性感冒、病毒性以及細菌感染所引起的上呼吸道急性炎症。 中醫則將其視為風邪、時行疫毒造成的肺衛失和表現，患者常出現鼻塞、流涕、噴嚏、頭痛、惡寒、發熱等症狀。

根據健保署2017年統計，國人感冒的就診率，中醫僅佔7.9％。然而在西醫門診中，同屬感冒的疾病，如急性咽炎、急性支氣管炎、急性鼻竇炎等，每項的就診率都達10％以上。在急性上呼吸道感染方面，西醫就診率甚至高達39.6％，接近4成。

桃園長庚中醫部養生健康中心主任楊晉偉表示，風邪為六淫之首，於不同季節挾疫毒而入，多從皮毛或口鼻侵犯人體，使肺衛失和而發病。感冒常在氣候突變、 寒溫失常、正氣虛弱的情況下發生，好發於過度疲勞、寒溫不調、年老體衰、肺有宿疾、久病後正氣虛弱者等。

感冒在中醫的辯證有三要點，從風、寒、暑、濕、燥、火中，區分出邪氣種類、判斷正氣強弱、辨別兼夾疾病，如過敏性鼻炎、鼻竇炎、哮喘等。治療上採取祛邪、 化痰、止咳三原則。

目前已有許多實證研究顯示，中草藥可有效改善感冒症狀。中醫師公會全聯會表示，中醫治療感冒的方式相當多元，包括中藥、針刺、刮痧、拔罐等，療程較短，除可緩解臨床症狀，亦可避免餘邪未盡、疾病復發，提醒民眾感冒也可看中醫。

(中時 )