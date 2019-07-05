走訪世界的旅人想要瞭解一個城市的特色與韻味，咖啡廳成為不可錯過的場景。英國《BBC》從旅遊報導、旅行家評選評出選全球最好的6大咖啡城市，其中台北也榜上有名！咖啡界盛事ㄧ「台北咖啡節徵好「咖」 第二屆金杯獎開跑」，歡迎您來品嚐好咖啡，尋覓台北美味又有fu的咖啡廳！

國際咖啡館風潮，已然走向結合當地古蹟或歷史老宅的人文意象，這些同樣講究世界級莊園豆的咖啡館，更是文青網美們爭相前往朝聖打卡分享的地點。台北市擁有不少好喝好拍的優質咖啡館，所以台北精品咖啡商業發展協會透過「2019年台北咖啡節－喜歡有你的咖啡館」活動，延續去年的「金杯」熱，以「第二屆金杯獎－優質咖啡館評選」力邀各大咖啡館再次前來較技，期許找出好喝又好拍的咖啡館。

目前台北的咖啡文化已走向自己烘豆、自己煮，並對莊園豆的品質已講究到採收處理方法，如日曬水洗，厭氧等方式。據統計，台北市目前已經擁有近多達3000家，而且每天一杯咖啡已經成了台北的庶民文化，也讓台北名列世界咖啡大城。所以說，來台北旅行，一定會喝到好咖啡。

在巴黎，咖啡館可說是一股時尚風潮。（圖取自「台北精品咖啡商業發展協會」Facebook）

「2019年台北咖啡節－喜歡有你的咖啡館」活動裡，首先開跑的是「第二屆金杯獎－優質咖啡館評選」徵件活動，報名日期從即日起到7/19止，歡迎全國各大優質咖啡館一起來報名角逐金杯！今年的金杯獎評選內容除了延續去年外，還增設了「特別獎-最佳中美洲咖啡」，藉以推廣中美洲邦交國優質咖啡。

(中時電子報)