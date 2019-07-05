5日下午前立法院長王金平邀請國民黨初選候選人郭台銘到路竹老家直播，直播前，王金平表示對於國民黨執意辦遭人質疑公平性的初選給予著祝福。郭台銘也批國民黨初選前「空戰」混亂，暗酸韓粉偏頗不理性，他呼籲果凍粉一定要團結、支持最後贏得國民黨初選的候選人。

針對前天王金平呼籲國民黨停止初選、卻遭吳敦義警告不要造謠一事，王金平回應，沒有人造謠，這是大家的一種感覺。若國民黨執意要辦初選，這代表國民黨對自己有信心，他為國民黨慶幸，也樂觀其成。

上午在岡山舉辦座談會、下午又參加王金平在路竹老家的直播，郭台銘遭人質疑是否刻意南下直搗韓國瑜的地盤。郭台銘強調，沒有地盤之說，「新竹科學園區是我的地盤，韓國瑜去新竹造勢難道是踩我的地盤嗎？」

郭台銘認為王金平是國民黨不可或缺的陸軍總司令，在2020大選有舉足輕重的影響力，國民黨必須認清，王金平才有整合黨內的能力，郭台銘還特別感謝王金平為他帶入農會體系的支持者。

郭台銘表示，此行到岡山路竹地區，聽見產業界對「懂經濟領導人」的需求，例如螺絲產業的困境，他希望未來能協助業者取得便宜的工業用地，打進國際市場。他的政見就是強化農業、工業，才能有效帶動商業。

王金平直播前，還與郭台銘坐在三合院木椅上，細數從小到大的生活回憶。隨後兩人進入屋內參觀並預錄直播內容，預計晚上9點在王金平的臉書直播。對於兩人直播要聊什麼，王金平賣關子笑說，今日節目內容豐富，到時候收看就知道。

(中時 )