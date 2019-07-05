高雄君鴻酒店傳出最快5日歇業消息，據悉君鴻早被海霸王集團二代經營者莊自立的凱德唐公司以54.4億元標下。市長韓國瑜強調，君鴻是經營權轉移，這段時間業績成長得不錯，這跟基本經濟面並不是有絕對關係。不過，剛剛君鴻酒店發出聲明，證實不玩了，今起歇業解散。

高雄法院則發稿澄清，媒體誤報於4日上午通知債務人，須於7月8日完成點交程序乙情，顯非屬實。觀光局則指出，君鴻今年1-5月平均住房率62.19％較去年同期增加3.75個百分點，單5月平均住房率67.92％較去年同期增加10.81百分點，今年1-3月平均房價為2542元，也較去年同期成長4.78％，顯見高市觀光活絡。

高雄市勞工局表示，君鴻歇業預計解雇勞工480人，預留20至30人進行善後事宜，當日會發放6月份薪資及非自願離職證明書，至7月份薪資因尚須核算，故會連同勞工特別休假未休畢折算工資於8月6日發薪日同步發放，惟仍須待公司方正式通報為準。

市府消保官表示，若飯店停業，消費者如持有飯店發行之禮券，禮券如有記載由某金融機構負履約保證，消費者可洽詢該金融機構處理；如已訂房，可要求業者退費，如不退費，消費者可向消費者服務中心（電話直撥1950）提出申訴進行處理。

至於高雄市原訂7月在君鴻舉辦的「甄愛高雄群星會」系列活動，將另擇地點，以同等級規格，如期盛大登場。

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君鴻國際酒店聲明如下：

由於高雄地方法院民事執行處對君鴻國際酒店(以下稱君鴻)主要財產執行法拍程序的動作急如律令，異於尋常地在三個月內接連完成三拍，馬不停蹄臨時又訂於7月8日要將拍賣款項實行分配，君鴻雖提出訴訟救濟，但面臨實行分配日期迫在眉睫且恐有緩不濟急，為優先保障公司員工權益，君鴻董事會乃在7／4的最緊要關頭，緊急忍痛作出歇業解散的決定，希望能優先保障員工權益，協助員工資遣費等可以依法獲得優先參與分配，希望法院能體恤將近600個員工600個家庭的生計，將員工資遣費列入優先債權。

面對高雄地院執行拍賣程序之速度快異於常理如急行軍，迫使君鴻措手不及之下，君鴻基於照顧員工之重責，除辦理歇業解散外，並積極協助員工依法取得應有權益，以配合高雄市政府勞工局協助君鴻員工爭取權益，同時對全體員工照顧不周，及對消費者和往來廠商所造成的不便和服務不周之處，特別對高雄市政府活動的取消，君鴻深深表達歉意。另為保障已預訂餐旅之消費者權益，亦已安排轉移相關業者服務。

君鴻自從向債權銀行辦理貸款以來，一直都是正常繳息，決定歇業解散前亦未積欠工資。經營正常，但卻遭到銀行突然片面終止合約，導致酒店莫名其妙被拍賣，加上法院未作公正判決，高雄地院執行拍賣速度又出奇的快，這些不公平的結果，致使君鴻必須立刻優先保障員工權益而不得不宣告歇業解散。期待訴訟救助法院能主持正義，君鴻未來能再為大家服務！

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(中時 )