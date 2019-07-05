內政部今天在「第97屆國際合作社節慶祝大會」表揚122個績優合作社及人員，部長徐國勇表示，今年是地方創生元年，內政部透過合作事業型態推動地方創生，從社區開始平衡城鄉差距，逐步實踐社會永續發展，期許再創合作事業的高峰。

今年獲獎的合作社，橫跨生產、運銷、利用、勞動、消費、運輸及長期照顧工作等，經營成功者難以勝數。徐國勇指出，合作社是建立在私有經濟個體的基礎之上，以解決生計問題及提升共同的社經地位為理念，共同組成。隨著時代演進，目前已發展出各種不同型態的合作社，在台灣常見的諸如生產、運銷、消費、勞動等類型，合作理念亦與時俱進創造新價值，兼顧對家庭、對社區、對環境及對未來的使命感與行動力，實現永續發展之共同願景。

徐國勇期許合作社成員持續團結合作，眾志成城，共同因應外在環境的變遷，在面對各界挑戰時，能以精益求精的精神，營造更美好的生活環境。

內政部表示，今年的慶祝大會由國內產、官、學界等25個合作事業單位合作舉辦，去年度共有全國各級優等合作社86社、優等實務人員22人、全國級甲等合作社13社及甲等實務人員1人，合計122單位獲表揚。

(中時 )