大陸漁船、抽砂船越界事件頻傳，馬祖海巡隊今年共查獲2起抽砂船越界盜採海砂，2艘抽砂船均遭沒收拍賣，第1艘「鴻達51號」抽砂船以4819萬元賣出，第2艘「海盛655號」抽砂船於今（5日）拍賣，底價2200萬元，最後由編號第5標投標人以3661萬元的價格得標，比底價高出1461萬元。

福建連江地方檢察署表示，共有6位投標人投標，經審查投標文件及保證金440萬元資格無誤，最後由編號第5標的投標人以3661萬元的價格得標。

「海盛655號」今年5月22日在連江縣莒光鄉外海2.2浬處的公告限制海域，竊取海砂約2000噸，同樣遭馬祖海巡隊查獲，連姓船長等9人遭地檢署具體求刑6至7月，該船遭沒收拍賣。

福建連江地方檢察署表示，「海盛655號」自緝獲日起45日內即順利拍定，感謝連江縣港務處協助提供船舶停靠處所。

另外，感謝海巡署艦隊分署第十海巡隊同仁，於發現越界盜採砂石之犯行時，維護國土安全決心，無懼風浪惡劣，以35噸海巡艦艇，追緝總噸數高達2200噸的海盛655號，以小搏大，成功緝獲並押解人船到案。

福建連江地方檢察署強調，針對此類嚴重破壞海洋生態環境之不法行為，將持續聯合轄內各司法警察機關，加強海域執法，從嚴、從速追訴，並沒收拍賣船舶，以實際行動嚇阻任何圖由不法以僥倖獲利之心，維護馬祖海域完整及保護海洋生態環境。

(中時 )