朝陽科大新設航空機械系，擁有全台校園唯一的「CTLS六軸全動式飛行模擬機」，可涵蓋全任務航空專業飛行培訓。（林欣儀翻攝）

因應產業趨勢與社會潮流，朝陽科技大學航空學院斥資逾2000萬元，打造維修機棚、專業教室並引進模擬訓練飛機，今年起開始招生，校方強調，全球對飛航維修技術人員的需求相當大，盼透過逐步建置的方式，培訓全任務航空專業人才。

朝陽科大校長鄭道明指出，配合航空機械系設立，特別引進造價高達200萬的「CTLS六軸全動式飛行模擬機」，課程規畫涵蓋飛行娛樂體驗、初級教學、高級模擬課程及全任務航空專業飛行培訓等領域，培育學子具實務操作專業技術能力，並聘請丹麥資深機師協同教學，預計10年內培訓至少750名畢業生投入航太領域。

朝陽科大航空學院籌備處主任江支弘表示，學校最近又採購造價800萬的「SVH-4直升機」，此款訓練機設備與真機相同，可前後左右移動、周圍20公尺內即可感受到直升機起飛時的風速感，但設定為最高離地1公尺，讓學生在安全環境下體驗直升機的操作，且因重量輕、拆裝簡單，提供學生動手試試看的機會。

江支弘說，航空學院同時採購價值150萬的教學用定翼機「Cessna」，這款模擬機就像家中擁有汽車一般，學生可以打開引擎蓋、觀察儀表狀態，實際了解飛機引擎運轉正常與否，在飛機維修教學上提供實作訓練。

「今年只是起步！」江支弘強調，明年還計畫採購定翼機，並尋求軍方退役機供學生培訓使用，下個年度預計投入至少1500萬採購相關設備。而強化學生實習場域，校方也與漢翔航空、亞洲航空及威翔航空簽署合作，提供業界專家協助與實習機會，幫助學生接受全方位訓練，接軌未來就業市場。

(中時 )