對於郭台銘狠酸不管是「自經區」、「自貿區」都根本沒用，他會直接到美國跟白宮簽FTA，朱立倫表示，「自經區是日本、韓國、中國大陸還有很多國家都在推的」，對產業很有幫助，以經濟的做法是「一步一腳印」。

朱立倫表示，自經區是個階段型的任務，台灣原來從最早期的加工出口區到自由貿易港區，現在擴大成自經區，將來擴大到全台灣的自貿島。

朱強調，自經區現在是日本、韓國、中國大陸還有很多國家都在推，一定是個階段性的、有價值的，對很多台商回來，對很多產業是有幫助的。

至於郭台銘喊出要直接到白宮簽FTA，朱立倫回應，「郭董當然是比較豪氣，直接說跳躍到一個程度，那其實我們是說，經濟的做法是一步一腳印，讓我們自經區、自貿區到自經島，一起來努力。」

另外針對近日支持者群組遭不明人士惡意鬧群，朱立倫表示，「我覺得選舉時用任何駭客、惡搞的方式不太好，還是回歸正常，我也相信我這些支持者的網頁、群組很快就回復，這些惡作劇一下很快也就是過去了，但我覺得總是不太好吧。」

(中時 )