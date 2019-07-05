長榮罷工空姐「苦行」 徒步27公里到總統府陳情

長榮空服員罷工第16天，桃園市空服員職業工會5日早上由桃園出發，走27公里前往總統府送陳情書，下午3時許行經中華路、漢口街時，因未按申請路線抄近路，遭中正一警方舉牌1次警告，經雙方溝通後隊伍繼續前行，現已抵達總統府，10名代表將進入遞送陳情書。

長榮空姐遊行至總統府前陳情一度遭警方舉牌抗議。〈陳鴻偉翻攝)

下午3時30分左右，長榮隊伍從艋舺大道沿著中華路行走，原本申請路線是到忠孝西路左轉，但工會為了及時抵達總統府，在漢口街要求隊伍左轉，因路線突然變更，警方依集會遊行法，對遊行隊伍舉牌警告，後經雙方溝通後，隊伍繼續前行。

(中時 )