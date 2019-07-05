長榮空姐偷吃步抄近路 警舉牌警告 16:502019/07/05 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員前往總統府陳情，在漢口街變更路線遭警方舉牌警告。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮罷工空姐「苦行」 徒步27公里到總統府陳情 長榮空服員罷工第16天，桃園市空服員職業工會5日早上由桃園出發，走27公里前往總統府送陳情書，下午3時許行經中華路、漢口街時，因未按申請路線抄近路，遭中正一警方舉牌1次警告，經雙方溝通後隊伍繼續前行，現已抵達總統府，10名代表將進入遞送陳情書。 長榮空姐遊行至總統府前陳情一度遭警方舉牌抗議。〈陳鴻偉翻攝) 下午3時30分左右，長榮隊伍從艋舺大道沿著中華路行走，原本申請路線是到忠孝西路左轉，但工會為了及時抵達總統府，在漢口街要求隊伍左轉，因路線突然變更，警方依集會遊行法，對遊行隊伍舉牌警告，後經雙方溝通後，隊伍繼續前行。 (中時 ) #隊伍 #長榮 #總統府 #路線 #遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應「秋後」條款 長榮：0508不可能讓 15:242019/07/01 生活 香港「七一遊行」隊頭已到終點 銅鑼灣仍擠擁 19:342019/07/01 兩岸 勞動基金：妥適處理長榮勞資關係 14:472019/07/02 生活 長榮重回協商 團體協約無進展 15:012019/07/02 生活 美國獨立日遊行 二戰M4薛曼坦克也登場 17:232019/07/02 軍事 長榮勞資協商2度中斷 空轉5小時 17:312019/07/02 生活 玩真的！長榮本周招募200名空服員 18:282019/07/02 生活 長榮勞資密商 第三度協商時間未定 00:142019/07/04 生活 罷工空服逾1／4歸隊 7月11日運能7成 04:102019/07/04 生活新聞 《航運股》長榮航：已釋善意，不解工會持續罷工及假訊息攻擊 08:012019/07/04 財經 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 長榮空姐偷吃步抄近路 警舉牌警告 - 社會 - 中時 怒！勇警殉職 屁警竟PO文賀…嘉義鐵路多一個缺網轟爆 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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