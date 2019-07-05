美國慶日6.4強震 天搖地動

南加州4日發生25年來最強烈的地震，居民遭規模6.4的強震襲擊，從洛杉磯到拉斯維加斯，有超過2,000萬人感受到這次大震撼，目前正在評估災情。

據路透5日報導，地震學家說，未來幾天很可能會有更多強烈的餘震出現。美國地質調查所（US Geological Survey）地震學家瓊絲（Lucy Jones）說，就在初震後短短幾小時內，當地至今已發生了超過80次餘震。她認為，發生規模5餘震的機率超過50%。

而4日發生在洛杉磯東北方約113英里（近182公里）的強震屬於淺層地震，只有10.7公里深，因此擴大了效應。

由於里奇雷斯特市（Ridgecrest）位於震央附近，雜貨鋪在強烈的搖撼下，貨架上的瓶罐碎裂了一地，而商品也雜亂地散落各處。雜貨店老闆威爾洪（James Wilhorn）說，有各式飲料灑了一地，他用拖把拖掉了超過75公升，損失達好幾千美元。

美國地質調查所地球物理學者卡魯索（Paul Caruso）說，這次是自從1994年洛杉磯北嶺（Northridge）發生規模6.6的地震，導致57人死亡，還有數十億美元的損失以來，地震規模最大的一次。

(中時電子報)