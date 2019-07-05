疏樓龍宿（左起）、素還真、棄天帝（右1）與花蓮市長魏嘉賢一起為太平洋峽谷馬拉松網路報名揭開序幕。（張祈攝）

太平洋縱谷馬拉松獲得觀光業、名產業相挺，祭出多項選手優惠，完賽後還可參加抽獎活動。（張祈攝）

第四屆太平洋縱谷馬拉松報名活動將於12月7日開跑，網路報名自5日起至9月1日截止，今年邀請霹靂布袋戲主角素還真、棄天帝及疏樓龍宿等「神級」人物擔任代言人，活動當天將全副武裝與選手一同起跑。

太平洋峽谷馬拉松與太魯閣馬拉松為花蓮兩大運動盛事，2場賽事只相隔1個月，太平洋峽谷馬拉松組別為全馬42公里800人、半馬21公里、小馬10公里1200人、迷你馬5公里1500人，總計5000名選手，網路報名自5日起至9月1日截止。

完賽獎牌的設計，繼2016年的壽豐鄉海洋公園、2017年花蓮市東大門夜市、2018年鳳林鎮林榮新光車站之後，今年的完賽獎牌是以新城鄉為主視覺設計，光隆博物館、七星潭及曼波魚等意象，代言人物更是跨足布袋戲，與霹靂國際多媒體合作，邀請《刀說異數》裡的「素還真」、《異度魔界》的創始魔皇「棄天帝」以及創立儒門天下的「疏樓龍宿」等布袋戲人物擔任代言，以Cosplay盛裝出場。

市長魏嘉賢表示，延續去年獎金制度，全馬、半馬及小馬等男、女組別前3名都有獎金，全馬冠軍獎金3萬元，總獎金高達21萬元，此外，也獲得觀光業、名產業相挺，祭出多項選手優惠，完賽後還可參加抽獎活動，布袋戲公仔、飯店免費住宿券、65吋電視及多項禮品統統可以帶回家，詳細活動消息可上活動官網http：／／www.pacific-valley-marathon.com查詢。

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