直擊／長榮罷工空姐「苦行」 徒步27公里到總統府陳情

長榮空服員罷工持續，桃園市空服員職業工會今天號召空服員苦行到總統府，展現爭取勞權決心。從620罷工以來，長榮空服員遭部分輿論抨擊，是「只會在空中端盤子的公主」，一名前長榮空姐在臉書自曝，當上空服員後不僅經期大亂、病痛不斷，甚至患上重度憂鬱症，PO文一出後讓網友驚嘆：「慘烈到不行！」

這名前長榮空姐在臉書發文指出，進入長榮後才知道，曾經以為能出國到處玩的爽工作，付出的代價是不斷退化的體力、腦力，7年來在高風險、高工時及高壓的工作中，身體徹底崩盤。出社會前身體非常健康，但當上空服員後不僅經期大亂、病痛不斷，甚至患上重度憂鬱症，直到現在仍須服藥。

她回憶2015年蘇迪勒颱風來襲時，冒著風雨進公司準備值勤，晚上飛抵曼谷時已經是凌晨一點，隔天一早接到通知，必須從曼谷再飛倫敦，若拒絕服勤將被懲處。原PO以6千字娓娓道出任職長榮7年辛酸，坦言「最後這一年來都在想同一件事，到底要離職，還是要繼續飛」直到因身心狀況不佳留職停薪，復職後才讓體悟到已經不想再待。

前長榮空姐貼文被網友轉發到Dcard後引起討論，有網友回應「真是慘烈到不行，恭喜畢業」、「原來這麼多心酸跟黑心內幕」，「打從心底認同空姐是一份外表光鮮亮麗但其實很苦的職業」；也有人表示「哪一分工作沒有辛苦、委屈、冤枉，不知道是該同情還是真的是公主」、「工作真的就是做一行怨一行」。

(中時電子報)