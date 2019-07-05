在台中市經營美語補習班的劉姓教師，去年被控利用課程空檔猥褻、性侵就讀小二的男學生，經男童告知家人後被揭露，事後劉男與對方達成和解、賠償200萬元，台中地院審酌劉男情況，認為其有悔意，依利用權勢性交、猥褻罪判劉男1年4月、5月刑期，緩刑5年。

判決指出，劉姓男子7年前在台中市開設美語短期補習班，他本身也教授英文，去年5月及6月間，劉男利用補習班內電影教學課程時間，與就讀小二的男學生互打手槍，之後還邀約男童到補習班樓上的房間性交，總計他與男童有5次性交、2次猥褻。

男童事後將此事告知家人，才揭露劉男的行徑，被害家屬憤而報警，劉男也坦承犯行，並與男童家屬達成和解，先給付對方50萬元，之後按月給付剩餘的和解金共150萬，將持續到2024年。

台中地院認為，劉男過去素行良好，且犯後與家屬調解，盡力彌補過錯，考量他積極承擔責任，已有悔意，且審酌劉男事後失業且需照顧生病的母親，分別依利用權勢性交、利用權勢猥褻罪判處他1年4月、5月刑期，宣告緩刑5年。

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(中時 )