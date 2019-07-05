日韓2015年底達成有關解決慰安婦問題的協議，由日本政府撥款10億日圓(約台幣近3億元) 成立的「和解與療癒財團」已於3日解散。南韓政府去年11月單方面宣布決定解散財團，日方則要求南韓履行協議，不接受解散的作法。

南韓前朴槿惠政府與安倍政府於2015年達成「慰安婦問題已獲得最終且不可逆轉的解決」之協議，並根據日韓協議由日本政府出資10億日圓成立援助前慰安婦的「和解與療癒財團」。

該財團成立後即著手發放47名前慰安婦慰問金，其中34人領取每人1億韓圓(相當於台幣287萬元)的慰問金。文在寅總統上台後即刻翻案，痛斥日韓慰安婦協議並沒有照顧到受害者，要求該財團盡早解散。

財團相關人士5日透露，該財團已於6月17日申請解散登記，7月3日完成解散財團的手續。由於有部分前慰安婦拒領慰問金，因此財團還剩下58億韓圓，財團解散後這筆錢不知該如何處理。

外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治5日上午對南韓駐日次席公使金敬翰提出召會，要求南韓政府要著實履行日韓協議。日本官房副長官西村康稔5日上午在記者會上批評南韓的作法表示，「那是日韓協議的結果，(單方面解散財團)非常有問題，日本完全無法接受。」西村表示，針對日方提出的召會，韓方回應表示，「並沒有完成財團的解散手續」。

日韓因前徵召工賠償訴訟等問題導致關係惡化，日本政府4日才對南韓發動強化半導體原料出口管制措施，部分南韓民眾當天還赴首爾的日本大使館前抗議，要求日本停止卑劣的經濟報復。南韓政府也揚言要向世界衛生組織(WTO)提訴，並揚言要採取報復措施，慰安婦問題更是火上澆油。

(中時 )