榮獲2019年總統教育獎的殊榮的潘進富，因為身障下半身幾乎未成長，身高只有75公分。（盧金足翻攝）

榮獲2019年總統教育獎的殊榮的潘進富，因為身障下半身幾乎未成長，身高只有75公分，他用樂觀與微笑迎戰命運考驗，就讀台中特殊教育學校期間加入網銀基金會「街頭藝人培訓計畫-陶笛班」，成功考取街頭藝人證照， 希望他的生命故事鼓勵陷在困境的人，不要放棄，努力學習做自己生命中的巨人。

網銀基金會執行董事陳大鈞說，潘進富是網銀基金會資助台中特殊教育學校「街頭藝人培訓方案」第二位獲得總統教育獎的學生，獎項不僅肯定進富樂觀堅強、奮鬥不懈的精神，也讓基金會倍感與有榮焉。

潘進富1歲多時就被送到育嬰院，因先天脊柱裂，脊椎隨著成長日益彎曲，變形成近90度直角，只能側睡或趴睡，下半身幾乎未成長，要靠輪椅代步。

今年高3應屆畢業的潘進富，卻像掌上娃娃，75公分高的視野，沒有打敗他向上努力的高度，只是參加網銀基金會「街頭藝人培訓計畫-陶笛班」，長年脊椎彎曲，五臟六腑幾乎擠在一起，學吹陶笛需中氣十足，潘進富學起來困難重重。

老師教導一般人容易理解的長音、短音，對中度智障生卻是抽象指令，為幫助潘進富很快了解吹奏技巧，特別設計專屬於他的學習方式，一個音、一個指法慢慢的教、一次又一次的吹奏練習，逐步完成整首旋律。

在台中育嬰院、台中特殊教育學校與網銀基金會的多方支持下，潘進富成功考取街頭藝人證照，還在心智障礙者才藝大賽勇奪中區第一名佳績。

潘進富說，感恩並珍惜每一位幫助自己的師長、每一份善緣，希望透過自己的生命故事，鼓勵和他一樣身心障礙的朋友，一枝草一點露，老天會給努力的人機會。

給他魚吃，不如給他釣竿！網銀基金會強調，未來將持續投入，期待透過資助培訓，幫助更多熱愛音樂的身心障礙青年學習音樂，考取街頭藝人證照，擁有釣竿，用勇氣和自信打造自己的舞台，能自立生活並減輕家庭經濟與照護的負擔，更為社會帶進更多美好的音樂與幸福能量。

(中時 )